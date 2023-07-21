Выставка «Африка. Единая и многогранная» откроется 25 июля в Петербурге

Выставка «Африка. Единая и многогранная» пройдёт в новом здании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге в преддверии саммита Россия — Африка.

Об этом сообщает «МК в Питере».

Посетить экспозицию можно с 25 июля по 30 сентября.

Посетители увидят редкие книги, журналы, газеты, карты из фондов РНБ. Также представлены образцы ювелирных украшений, национальные костюмы, ткани, предметы быта из частных коллекций.

Один из разделов выставки посвящён отношениям России и стран Африки.

Ранее сообщалось, что в Русском музее Санкт-Петербурга 21 июля открывается выставка работ русских художников XIX—XX веков, посвящённых Африке.