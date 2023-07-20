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Облако пыли из Сахары движется в сторону стран Карибского бассейна

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Кубинский институт метеорологии сообщил в своих социальных сетях, что облако пыли из африканской пустыни Сахара пересекло Атлантику и приближается к странам Карибского бассейна.
Облако пыли из Сахары движется в сторону стран Карибского бассейна
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Schmaltz

«Новое облако пыли из Сахары продвигается по Атлантике и приближается к Карибам. В связи с этим на Кубе вырастет привычная концентрация сахарской пыли, с пятницы снизится число осадков и установится сильная жара», — цитирует заявление института РИА Новости.

Уточняется, что сухая и запылённая воздушная масса образуется над крупнейшей пустыней весной, летом и ранней осенью, а после движется по направлению к северной части Атлантики, достигая американского континента.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал данные метеослужб, согласно которым из-за «теплового взрыва» в Сахаре на юг Европы может прийти рекордная жара: по прогнозам синоптиков, температура на Сардинии достигнет +50 °C.

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