В Суздале 21—23 июля пройдут соревнования по бегу Golden Ring Ultra Trail 100

В Суздале 21—23 июля пройдёт ежегодный Golden Ring Ultra Trail 100 — забег по природному рельефу с элементами кросса.

Участников ждут дистанции от 5 до 100 км. Также пройдут соревнования для юных атлетов — на 1 и 3 км.

В этом году в соревновании примут участие 6 тыс. человек из 17 стран мира, в том числе более 70 элитных спортсменов.

Трасса всех забегов пройдёт по живописному маршруту мимо сотен достопримечательностей Суздаля и Владимирской области.

Откроет первый соревновательный день трейл Suvorov Extreme 30К. Маршрут соревнований пройдёт мимо родового имения русского полководца Александра Васильевича Суворова. Вечером 21 июля на старт выйдут участники ночного забега на 10 км с природными препятствиями — Hard Night 10К.

Во второй день соревнований, 22 июля, пройдёт утренний забег на 5 км — Morning Run 5K, соревнования FUN RUN для самых юных атлетов в возрасте до 10 лет, а также трейл для спортсменов постарше (от 11 до 14 лет) — Teen Trail Race 3K.

Завершат второй соревновательный день участники забега Sprint GRUT 5K на 5 км.

23 июля на старт выйдут участники, заявившиеся на дистанции T20, T30 и T50 (20, 30 и 50 км соответственно), а также T80 (80 км) и T100 (100 км).

Все финишёры получат деревянные медали, на которых настоящие кузнецы выжгут пройденную дистанцию на огненной наковальне.

Помимо этого, 23 июля в рамках Golden Ring Ultra Trail 100 впервые пройдёт корпоративная эстафета на дистанции 30 км. В ней примут участие 20 корпоративных команд. В команде по четыре человека, среди которых минимум одна девушка. Каждому участнику предстоит преодолеть один отрезок: на первом этапе – 11 км, на втором — 8 км, на третьем — 8 км, а на четвёртом этапе — 7 км.

Команда-победительница получит 12-килограммовый уникальный переходящий кубок ручной работы, а все участники — медаль.