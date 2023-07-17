Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в Татарстане продлили до 24 июля
- РИА Новости
На территории республики на этой неделе местами сохранится высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожарная опасность лесов, сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.
В последние дни температура воздуха в республике не поднимается выше +25 °С, передаёт inkazan.ru.
Сообщается, что в 2023 году в Татарстане не было зафиксировано лесных пожаров.
Ранее профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин выразил мнение, что к увеличению числа лесных пожаров в России привело в том числе сокращение площади территорий для выпаса скота.