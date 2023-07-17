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Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в Татарстане продлили до 24 июля

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В Татарстане штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов продлили в 12-й раз с начала весны этого года. Оно будет действовать с 17 по 24 июля.
Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в Татарстане продлили до 24 июля
  • РИА Новости

На территории республики на этой неделе местами сохранится высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожарная опасность лесов, сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

В последние дни температура воздуха в республике не поднимается выше +25 °С, передаёт inkazan.ru.

Сообщается, что в 2023 году в Татарстане не было зафиксировано лесных пожаров.

Ранее профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин выразил мнение, что к увеличению числа лесных пожаров в России привело в том числе сокращение площади территорий для выпаса скота.

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