Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в Татарстане продлили до 24 июля

В Татарстане штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов продлили в 12-й раз с начала весны этого года. Оно будет действовать с 17 по 24 июля.

На территории республики на этой неделе местами сохранится высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожарная опасность лесов, сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

В последние дни температура воздуха в республике не поднимается выше +25 °С, передаёт inkazan.ru.

Сообщается, что в 2023 году в Татарстане не было зафиксировано лесных пожаров.

Ранее профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин выразил мнение, что к увеличению числа лесных пожаров в России привело в том числе сокращение площади территорий для выпаса скота.