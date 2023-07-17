Эколог Сухонин объяснил рост числа лесных пожаров сокращением пастбищ

Профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин выразил мнение, что к увеличению числа лесных пожаров в России привело в том числе сокращение площади территорий для выпаса скота.

В разговоре с URA.RU эксперт отметил, что в прошлом большую часть территорий в сельской местности занимали именно пастбища.

«Раньше вокруг каждой деревни паслись коровы, которые съедали траву. Сейчас эту траву никто из животных не съедает. Соответственно, трава засыхает. Достаточно маленькой искры — и начнёт полыхать», — заявил Сухонин.

Ранее, по сообщениям телеканала «Звезда», российские учёные выяснили, что Батагайский кратер в Якутии увеличивается на 20—40 м каждый год. Это связывают с климатическими изменениями.