Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию на дорогах

В Минтрансе Московской области призвали водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим из-за небольшого дождя.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составляла три балла, на дорогах зафиксировано 930 тыс. машин. Затруднённое движение наблюдалось на Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Щёлковском и Каширском шоссе, а также на трассах «Крым», «Дон», «Балтия», «Волга», «Урал» и «Беларусь».

Утверждается, что температура воздуха 17 июля поднимется до +27 °C, возможны кратковременные дожди.

Ранее progorod43 информировал, что новая рабочая неделя в Кирове начнётся с тёплой и солнечной погоды.