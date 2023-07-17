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Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию на дорогах

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В Минтрансе Московской области призвали водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим из-за небольшого дождя.
Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию на дорогах
  • Gettyimages.ru
  • © Ditto

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составляла три балла, на дорогах зафиксировано 930 тыс. машин. Затруднённое движение наблюдалось на Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Щёлковском и Каширском шоссе, а также на трассах «Крым», «Дон», «Балтия», «Волга», «Урал» и «Беларусь».

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