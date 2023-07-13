Фестиваль «Вкусная Казань» перенесли на месяц из-за Суперкубка по футболу

Фестиваль «Вкусная Казань», который должен был пройти в ближайшие выходные, перенесли на август из-за Суперкубка России по футболу, который состоится на «Ак Барс Арене» 15 июля.

Об этом сообщает сайт «Реальное время».

Фестиваль «Вкусная Казань» пройдёт в столице Татарстана 19—20 августа. Место проведения — «Ак Барс Арена», уточнили в мэрии города.

В этом году фестиваль приурочен к празднованию десятилетия летней Универсиады, которая проходила в Казани в 2013 году.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что военный оркестр 1-го отдельного Семёновского полка выступил в парке «Красногвардейские пруды» в Москве в преддверии фестиваля «Спасская башня».