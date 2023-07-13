Фестиваль «Вкусная Казань» перенесли на месяц из-за Суперкубка по футболу
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Реальное время».
Фестиваль «Вкусная Казань» пройдёт в столице Татарстана 19—20 августа. Место проведения — «Ак Барс Арена», уточнили в мэрии города.
В этом году фестиваль приурочен к празднованию десятилетия летней Универсиады, которая проходила в Казани в 2013 году.
Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что военный оркестр 1-го отдельного Семёновского полка выступил в парке «Красногвардейские пруды» в Москве в преддверии фестиваля «Спасская башня».