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В Москве пройдут мероприятия по случаю 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского

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В Москве подготовили программу мероприятий к 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского (19 июля). События пройдут в городских парках, музеях, культурных центрах и библиотеках столицы.
В Москве пройдут мероприятия по случаю 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского
  • РИА Новости

Мероприятия состоятся на 30 площадках с 15 по 23 июля, передаёт НТВ.

Так, в Саду имени Баумана пройдёт лекция «Маяковский. Мода и стиль». У станции метро «Маяковская» проведут первую литературную экскурсию. В Измайловском парке состоится литературный вечер, а в парке «Северное Тушино» — мастер-класс по ораторскому мастерству.

Помимо этого, в Театре Луны на Малой Ордынке состоится вечер памяти со спектаклем «Маяковский. Городской мюзикл», лауреатом премии «Музыкальное сердце театра». В этот день его покажут на сцене Государственного Кремлёвского дворца, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге заработала новая площадка Литературного музея «ХХ век». На стенах залов, где расположена экспозиция, можно увидеть цитаты и портреты Владимира Маяковского, Михаила Зощенко, Александра Блока.

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