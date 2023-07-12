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Телеведущая Татьяна Виноградова рассказала, что её избил парень на Бали

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Бывшая ведущая шоу «Измены» Татьяна Виноградова заявила RT, что её избил парень, с которым она встречалась год.
Телеведущая Татьяна Виноградова рассказала, что её избил парень на Бали
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Она рассказала, что Сергей переехал на Бали из Киева и в настоящее время открывает на острове бизнес.

По словам Виноградовой, мужчина напал на неё, «находясь в пьяных галлюцинациях» во время празднования её дня рождения.

Она не намерена подавать заявление в полицию.

«Это моё решение. Для меня эта история не о том, что меня побили, какой он нехороший», — сказала Виноградова.

Телеведущая подчеркнула, что после публикации многие женщины написали ей, что с ними происходило то же самое.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на адвоката Елену Пономарёву, которую облили зелёнкой на автобусной остановке.

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