Телеведущая Татьяна Виноградова рассказала, что её избил парень на Бали

Бывшая ведущая шоу «Измены» Татьяна Виноградова заявила RT, что её избил парень, с которым она встречалась год.

Она рассказала, что Сергей переехал на Бали из Киева и в настоящее время открывает на острове бизнес.

По словам Виноградовой, мужчина напал на неё, «находясь в пьяных галлюцинациях» во время празднования её дня рождения.

Она не намерена подавать заявление в полицию.

«Это моё решение. Для меня эта история не о том, что меня побили, какой он нехороший», — сказала Виноградова.

Телеведущая подчеркнула, что после публикации многие женщины написали ей, что с ними происходило то же самое.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на адвоката Елену Пономарёву, которую облили зелёнкой на автобусной остановке.