В Подмосковье пройдут фестивали туризма и творчества

В Воскресенске в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдёт несколько фестивалей туризма и творчества.

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, в регионе организуют молодёжный фестиваль ZolotovoFest и ежегодный фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» в усадьбе Кривякино.

Наряду с этим стало известно, что музей-заповедник «Горки Ленинские» в августе в девятый раз примет Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Концерты пройдут сразу на двух сценах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В числе участников двухдневного фестиваля заявлены Игорь Бутман, Лариса Долина и Московский джазовый оркестр, трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов с проектом Pianomaniя Jazz и др.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест», который проходил с 3 по 9 июля, посетили более 150 тыс. человек.