Фестиваль «Российская креативная неделя» посетили более 150 тысяч гостей

Более 150 тыс. человек посетили столичный фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест», который проходил с 3 по 9 июля.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в числе гостей фестиваля были не только москвичи, но и жители 35 регионов России и 19 стран мира.

Мероприятия фестиваля проходили на 60 площадках.

«Самыми посещаемыми пространствами фестиваля стали ВДНХ и Кузнецкий Мост — пять тыс. человек посмотрели тут спектакли и модные показы. Всего же организаторы провели свыше 800 мастер-классов, концертов, киносеансов и лекций», — приводятся в материале слова Сергуниной.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.