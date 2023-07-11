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Фестиваль «Российская креативная неделя» посетили более 150 тысяч гостей

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Более 150 тыс. человек посетили столичный фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест», который проходил с 3 по 9 июля.
Фестиваль «Российская креативная неделя» посетили более 150 тысяч гостей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в числе гостей фестиваля были не только москвичи, но и жители 35 регионов России и 19 стран мира.

Мероприятия фестиваля проходили на 60 площадках.

«Самыми посещаемыми пространствами фестиваля стали ВДНХ и Кузнецкий Мост — пять тыс. человек посмотрели тут спектакли и модные показы. Всего же организаторы провели свыше 800 мастер-классов, концертов, киносеансов и лекций», — приводятся в материале слова Сергуниной.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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