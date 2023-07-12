В Приморском крае из-за дождей объявлено штормовое предупреждение на конец недели

В Приморском крае ожидаются ливни в связи с приходом циклона 15 июля. Власти региона объявили о штормовом предупреждении.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщение властей.

«Ночью и днём 15 июля во Владивостоке и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством 15—40 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее), сильные ливни (30 мм и более за один час и менее)», — говорится в тексте.

Жителям края не стоит ожидать хорошей погоды и в выходные. Согласно прогнозу на 16—17 июля, погода будет нестабильной, с кратковременными дождями и местами сильными ливнями, количество осадков может достигать 15—40 мм. Дожди будут сопровождаться грозами, а в прибрежных районах ожидается усиление ветра до 17—24 м/с.

Из-за сильных дождей в регионе возможны наводнения с подъёмом воды на уровень от 0,5 до 2,5 м, а на реках южной части региона — до 4,5 м.

Это создаёт угрозу затопления территорий из-за ливневых, склоновых и речных стоков. Ожидается, что будут достигнуты критические отметки. Это может привести к затоплению участков дорог, мостов и хозяйственных объектов.

Отмечается, что регион страдает от наводнений с начала июля. В трёх районах уже объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений.

Ранее НСН сообщала, что режим ЧС ввели в четырёх населённых пунктах Туапсинского района Кубани.