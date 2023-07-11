Актриса Якунина высказалась о русофобских заявлениях Чулпан Хаматовой

Народная артистка России Анна Якунина в ходе поездки на патриотический фестиваль «Хрустальный ИсточникЪ» в Ессентуках высказалась по поводу русофобских интервью актрисы Чулпан Хаматовой, которая в начале СВО уехала в Латвию.

Наши актёры никогда не станут своими за границей, сказала Якунина в интервью сайту «Аргументы и факты».

«Ну что, стала Чулпан Хаматова латвийской актрисой? И вот теперь, говорят, она размышляет о возвращении в Россию. И что она теперь мне скажет, глядя в глаза, — после того, как наговорила столько всего о России? Что она теперь будет говорить всем нам?» — поинтересовалась Якунина.

Ранее стало известно, что Хаматова попала в список российских артистов, которые изменили свою гражданскую позицию после начала СВО.