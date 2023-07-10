Сергей Жуков представит шоу «Чебурашка. Твой билет в детство» в парке Горького

В парке Горького 13 июля на сцене «Плюс Дачи» Сергей Жуков проведёт презентацию цирковой музыкальной постановки «Чебурашка. Твой билет в детство», основанной на картине Дмитрия Дьяченко о приключениях ушастого зверька.

Как сообщили в пресс-службе «Яндекс Афиши», в центре сюжета шоу — Чебурашка, его друзья, а также Шапокляк, по обыкновению, замышляющая коварный план. Режиссёром проекта выступила лауреат «Золотой маски», «Чайки» и «Московских дебютов» Нина Чусова. Кроме того, над постановкой работали солист Cirque du Soleil Андрей Кольцов и художественный руководитель шоу-балета Street Jazz Сергей Мандрик. Музыку написал Сергей Жуков, основатель и солист группы «Руки Вверх!».

«Для меня очень почётно написать музыку для такого проекта, который будут смотреть всей семьёй и который, уверен, будет идти на сцене очень долго. Музыка для «Чебурашки» рождалась внутри моей семьи. Получается идеальная фокус-группа для семейного шоу. Так что в «Чебурашке» есть песни, которые помогли сочинить мои дети. Я надеюсь, что таких шоу в нашей стране будет всё больше и больше, но на данный момент «Чебурашка» будет первым и единственным пока в стране семейным шоу такого масштаба и качества», — поделился Жуков.

Премьера постановки состоится на сцене концертного зала «Остров мечты» 27 июля.

Ранее «Яндекс Афиша» стала крупнейшим продавцом билетов на развлекательные мероприятия в России.