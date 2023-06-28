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Крупнейшим продавцом билетов на развлекательные мероприятия в России стал «Яндекс Афиша»

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В первом полугодии 2023 года сервис «Яндекс Афиша» стал крупнейшим в стране продавцом билетов на развлекательные мероприятия, заняв также лидирующие позиции в торговле через сайт и в приложении.
Крупнейшим продавцом билетов на развлекательные мероприятия в России стал «Яндекс Афиша»
  • Gettyimages.ru

За первое полугодие текущего года сервисом было продано почти 9 млн билетов, примерно треть из которых — это билеты в кино, сообщает пресс-служба компании. Показатель стал на 75% выше, чем за тот же период 2022-го. Отмечается, что ещё 30% проданных билетов приходятся на концерты, порядка 17% — на театральные представления, около 6% — на выставки и чуть меньше 5% — на стендап-шоу.

«Если ещё несколько лет назад «Яндекс Афиша» была прежде всего сервисом для покупки билетов в кино для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас это сервис, где десятки миллионов жителей российских городов покупают билеты в театр, на выставки, на стендапы, мюзиклы и другие события», — заявил директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

Ранее стало известно, что более 150 тыс. билетов по Пушкинской карте приобрели жители Москвы.

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