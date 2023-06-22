Более 150 тысяч билетов по Пушкинской карте приобрели жители Москвы

Москвичи приобрели около 150 тыс. билетов на mos.ru по Пушкинской карте.

Об этом сообщил сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Самым популярным местом у жителей столицы стал «Мультимедиа-арт-музей», его по программе посетили 47 тыс. человек.

«Анонсы ближайших событий в Москве публикуются в разделе «Афиша» на mos.ru. Здесь можно ознакомиться с описанием мероприятий, узнать о возрастных ограничениях, а также приобрести билеты», — уточнили на сайте пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

Согласно данным, сейчас опубликован список из более 630 мероприятий, которые можно посетить по карте. Билеты высылаются пользователям на электронную почту, их можно скачать и показать на экране телефона или распечатать.

Ранее «Известия» сообщили, что новые регионы планируют подключить к Пушкинской карте в следующем году.