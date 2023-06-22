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Более 150 тысяч билетов по Пушкинской карте приобрели жители Москвы

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Москвичи приобрели около 150 тыс. билетов на mos.ru по Пушкинской карте.
Более 150 тысяч билетов по Пушкинской карте приобрели жители Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщил сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Самым популярным местом у жителей столицы стал «Мультимедиа-арт-музей», его по программе посетили 47 тыс. человек.

«Анонсы ближайших событий в Москве публикуются в разделе «Афиша» на mos.ru. Здесь можно ознакомиться с описанием мероприятий, узнать о возрастных ограничениях, а также приобрести билеты», — уточнили на сайте пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

Согласно данным, сейчас опубликован список из более 630 мероприятий, которые можно посетить по карте. Билеты высылаются пользователям на электронную почту, их можно скачать и показать на экране телефона или распечатать.

Ранее «Известия» сообщили, что новые регионы планируют подключить к Пушкинской карте в следующем году.

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