Узнать больше

Стартовали съёмки сериала «Камера! Мотор!»

Короткая ссылка
В Москве приступили к производству сериала «Камера! Мотор!» о несостоявшемся кинорежиссёре, который в 1980-х берётся переснимать культовые картины.
Стартовали съёмки сериала «Камера! Мотор!»
  • © ТНТ

По данным пресс-службы телеканала ТНТ, над проектом работает компания Сергея Жукова «Руки Вверх Продакшн». Также продюсером сериала выступает Тина Канделаки.

По сюжету Коля Виденин — неудавшийся режиссёр, вынужденный работать в видеосалоне. Многократно включая одни и те же картины, он знает наизусть каждую. Однажды, по обыкновению, Коля включает очередную ленту, однако что-то идёт не так — он ставит ленту с запрещённым контентом группе школьников. За это героя отправляют в колонию, где его называют Видиком. Начальник колонии поручает Коле снять на обычную камеру фильм с участием заключённых. Так герой берётся делать ремейки культовых голливудских блокбастеров: «Терминатор», «Рэмбо», «Звёздные войны», «Крёстный отец», «Индиана Джонс» и многих других.

В центральных ролях задействованы Павел Рассомахин, Дмитрий Колчин, Александр Обласов, Максим Киселёв, Аскар Нигамедзянов, Сергей Стёпин, Андрей Свиридов и другие.

Режиссёром 16-серийного проекта стал Саша Абдуллаев, ранее работавший над шоу «По колено». Авторами сценария выступили Ренат Актуганов и Илья Ярошевский.

«В нашем сериале мы совместили комедию, экшен, ностальгию и тюремную романтику. Я верю, что понравится всем возрастным категориям. Олдскульная аудитория поржёт и вспомнит любимые старые фильмы из 1980—1990-х. Это хорошее руководство к действию (для молодёжи. — RT)», — рассказал продюсер Жуков.

Ранее стало известно, что сериал о Букиных из «Счастливы вместе» выйдет на экраны в новом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить