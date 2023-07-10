Стартовали съёмки сериала «Камера! Мотор!»

В Москве приступили к производству сериала «Камера! Мотор!» о несостоявшемся кинорежиссёре, который в 1980-х берётся переснимать культовые картины.

По данным пресс-службы телеканала ТНТ, над проектом работает компания Сергея Жукова «Руки Вверх Продакшн». Также продюсером сериала выступает Тина Канделаки.

По сюжету Коля Виденин — неудавшийся режиссёр, вынужденный работать в видеосалоне. Многократно включая одни и те же картины, он знает наизусть каждую. Однажды, по обыкновению, Коля включает очередную ленту, однако что-то идёт не так — он ставит ленту с запрещённым контентом группе школьников. За это героя отправляют в колонию, где его называют Видиком. Начальник колонии поручает Коле снять на обычную камеру фильм с участием заключённых. Так герой берётся делать ремейки культовых голливудских блокбастеров: «Терминатор», «Рэмбо», «Звёздные войны», «Крёстный отец», «Индиана Джонс» и многих других.

В центральных ролях задействованы Павел Рассомахин, Дмитрий Колчин, Александр Обласов, Максим Киселёв, Аскар Нигамедзянов, Сергей Стёпин, Андрей Свиридов и другие.

Режиссёром 16-серийного проекта стал Саша Абдуллаев, ранее работавший над шоу «По колено». Авторами сценария выступили Ренат Актуганов и Илья Ярошевский.

«В нашем сериале мы совместили комедию, экшен, ностальгию и тюремную романтику. Я верю, что понравится всем возрастным категориям. Олдскульная аудитория поржёт и вспомнит любимые старые фильмы из 1980—1990-х. Это хорошее руководство к действию (для молодёжи. — RT)», — рассказал продюсер Жуков.

Ранее стало известно, что сериал о Букиных из «Счастливы вместе» выйдет на экраны в новом сезоне.