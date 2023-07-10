Стала известна дата премьеры сериала «Замаячный» с Чердынцевой и Бардуковым в главных ролях

Премьера детективного триллера «Замаячный», снятого по роману Ильи Бушмина «Ничейная земля», назначена на 1 августа.

Как сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION, сюжет ленты вращается вокруг следователя по особо важным делам Екатерины (Татьяна Чердынцева), борющейся с призраками прошлого. Однажды ей поручают дело о маньяке-душителе, от рук которого год назад погибли три девушки. Именно из-за него Екатерину преследуют тревожные мысли, поскольку когда-то жертвой душегуба стала сестра героини. В раскрытии сложного дела свою помощь следователю предлагает старый друг Сергей (Алексей Бардуков), работающий оперативником уголовного розыска. Вместе им предстоит не только раскрыть личность преступника, но и залечить старые душевные раны.

«Моя героиня Катя — сильный, волевой, но в то же время ранимый человек. Она выросла в неблагополучном посёлке Замаячный, видела страшные вещи в отрочестве и пережила горькую потерю сестры, затем отца. Катя заботится о больной матери, имеет психологические проблемы, связанные с травмой из прошлого. Пытается стать нормальной, избавиться от страхов и стать счастливой. С Катей нас объединяет, как мне кажется, стремление к справедливости, борьба со своими страхами, твёрдость в убеждениях и желание сделать этот мир лучше», — рассказала Чердынцева о своём персонаже.

В проекте также снялись Кирилл Жандаров, Екатерина Шумакова, Дмитрий Поднозов, Александр Саюталин и другие. Режиссёром шоу выступил Андрей Либенсон.

Ранее начались съёмки фильма «Омар в большом КИНО».