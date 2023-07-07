Начались съёмки фильма «Омар в большом КИНО»

Приключения дагестанского парня по имени Омар получили полнометражное продолжение. Съёмки ленты начались в Москве.

Об этом сообщает портал «АртМосковия» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра KION.

Главный герой (Омар Алибутаев), который в первом сезоне сериала Дмитрия Грачёва «Омар в большом городе» приехал в Москву с целью покорить столицу, теперь устраивается водителем в особняк состоятельной пары. Богатых супругов, чьи отношения висят на волоске от разрыва, сыграют Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырёв. Помимо основной работы, Омару приходится нянчиться с дочерью семейства Анфисой, устраивающей всякие проделки, которые, по её мнению, могут предотвратить развал родительского союза.

Омар вынужден терпеть выходки девочки ещё и потому, что намерен представиться родственникам из Дагестана хозяином роскошного дома. Однако его план может провалиться из-за козней бывшего гувернёра семьи Валерия в исполнении Михаила Башкатова.

«У Омара есть невероятная способность — помогать открывать людям их чувства, мысли и эмоции. Его новая история — это история про взаимовыручку, дружбу непохожих друг на друга людей, приключения, изобилующие семейным юмором. Пусть в сердцах зрителей останется смех и радость, а главное — у всех будет хорошая возможность провести время со своими детьми в кино», — цитирует портал слова постановщика ленты.

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