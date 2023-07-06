Режиссёр Антон Мегердичев снимет музыкальный фильм «Гений»

В ходе питчинга в Фонде кино представители студии «ММЕ» и режиссёр Антон Мегердичев рассказали о готовящейся к производству картине «Гений».

«Если говорить о сверхзадаче, то хотелось пофилософствовать о том, что такое талант и успех. Существуют множество талантливых и неуспешных, а бывает парень выучит три аккорда и вся страна 30-40 лет дрожит от его песен», — рассказал Мегердичев.

Режиссёр уточнил, что главные роли в проекте исполнят Антон Риваль и Стася Милославская. Кроме того, в работе будут задействованы Сергей Бурунов, Аглая Шиловская и Гоша Куценко, а в ролях-камео могут появиться Леонид Агутин, Никита Пресняков и Баста.

По словам постановщика, в ленте будет две временных линии, одна из которых — это 1990-е годы, период, где главный герой начинает творческий путь. В «Гении» прозвучит множество популярных песен последних десятилетий.

По словам представителей студии, старт съёмок запланирован на начало сентября 2023 года, а сам фильм должен выйти год спустя.

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