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На Берлинском международном фестивале сериалов представят российские проекты

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Детективный триллер «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики и комедийную драму «Почка» Марии Шульгиной покажут на международном фестивале сериалов в Берлине.
На Берлинском международном фестивале сериалов представят российские проекты
  • Gettyimages.ru

«Сериалы из линейки KION Originals «Обоюдное согласие» и «Почка» вошли в программу Берлинского международного фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival), который пройдёт с 10 по 15 июля», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы KION.

Сериал «Обоюдное согласие» будет показан в рамках номинации Best Drama Series конкурсной программы, а «Почка» — в номинации Passion Stories вне конкурса.

Ранее стало известно, что на экраны выйдет проект по сериалу «Счастливы вместе» — «Букины».

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