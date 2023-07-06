На Берлинском международном фестивале сериалов представят российские проекты

Детективный триллер «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики и комедийную драму «Почка» Марии Шульгиной покажут на международном фестивале сериалов в Берлине.

«Сериалы из линейки KION Originals «Обоюдное согласие» и «Почка» вошли в программу Берлинского международного фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival), который пройдёт с 10 по 15 июля», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы KION.

Сериал «Обоюдное согласие» будет показан в рамках номинации Best Drama Series конкурсной программы, а «Почка» — в номинации Passion Stories вне конкурса.

Ранее стало известно, что на экраны выйдет проект по сериалу «Счастливы вместе» — «Букины».