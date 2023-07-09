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Синоптик Тишковец: на предстоящей неделе нас ждёт довольно мощное похолодание

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Полина Полетаева
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей нелделе.
Синоптик Тишковец: на предстоящей неделе нас ждёт довольно мощное похолодание
  • РИА Новости

Специалист отметил, что на предстоящей неделе «нас ждёт довольно мощное похолодание».

«Связано оно с тем, что синоптическая карта Центральной России будет представлена тыловой частью циклона, куда с севера-северо-запада будут поступать более холодные воздушные массы полярного происхождения. Причём с температурным фоном как минимум порой на десять градусов, чем должно быть по многолетней климатической норме. И, по сути, к середине недели нас ждёт настоящий осенний холод. Я имею в виду, сентябрьский осенний холод», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что Каждый день предстощей недели солнечная погода будет чередоваться с облачной.

«Местами будут идти очаговые мозаичные дожди. Небольшой интенсивности и очень локально. Ветер северный-северо-западный 4-9 м/с. По температуре. В понедельник ночью +11...+16 °С, днём +17...+22 °С. Во вторник ночью +7...+12 °С, днём +14...+19 °С. В среду ещё холоднее, ночью около +6...+11 °С, а днём +11...+16 °С», — добавил синоптик.

Он также обратил внимание на то, что в четверг начнётся постепенное повышение температуры.

«Ночью +7...+12 °С, а днём +15...+20 °С. Ну и в пятницу под утро +8...+13 °С и днём +17...+23 °С. Лишь к следующим выходным температурный фон вернётся в рамки климатической нормы», — заключил Тишковец.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил о дождях в большинстве субъектов ЦФО.

Подробнее — в материале RT.

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