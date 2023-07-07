Синоптик Варакин предупредил о дождях в большинстве субъектов ЦФО

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Центральном федеральном округе (ЦФО).

«Пройдут дожди в большинстве субъектов Центрального федерального округа, наиболее сильные — в ближайшие сутки-двое, это Калужская область, Московская область местами, скорее всего, это приграничные с Калугой и Тулой районы Подмосковья (то есть это юго-запад, юг Московской области). Если говорить про северо-запад, это Ленинградская и Тверская область — тоже с осадками», — рассказал он.

Он объяснил, что сегодня погода ещё останется жаркой на востоке — в Рязанской и Владимирской областях, в Коломенском и Ступинском районах, Кашире, но всё равно потом подойдут атмосферные фронты, температура понизится.

«После аномально жаркой июльской погоды будет уже температурный фон в рамках климатической нормы: днём — до +23...+25 °С, уже не такие тёплые ночи, не такая, как у нас была в Москве, предыдущая ночь, рекорд побила, когда температура ниже +20 °С не опускалась», — заключил Варакин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.