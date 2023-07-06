Синоптик Тишковец спрогнозировал дождь с грозами в Москве в ближайшие выходные

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.

«После сегодняшней жары и солнечной погоды нас ждут достаточно интенсивные дожди с грозами, со шквалистым усилением ветра. Я даже не исключаю град. Если сегодня у нас +28...+30 °С, то к полуночи погода начнёт портиться, пройдут ливневые дожди с грозами, ночью — +16...+21 °С, завтра днём — +27...+32 °С», — поделился Тишковец.

По словам синоптика, в субботу ожидается холодный фронт, в Москве будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди с грозами.

«Северо-западный освежающий ветер, 4—9 м/с, порывистый. Ночью — +15...+20 °С, днём — +22...+27 °С. В воскресенье дождей станет меньше, но всё равно без них не обойдётся. Местами кратковременный дождь, под утро — +11...+16 °С. В дневные часы — +20...+25 °С, ветер северный, 4—9 м/с. Начало следующий недели нас встретит серьёзным похолоданием, если под утро +10...+15 °С, то днём — +18...+20 °С в Москве и +16...+21 °С по области. За несколько дней температура воздуха понизится на 10 °С», — уточнил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал ливни в Москве вечером 6 июля.