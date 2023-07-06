Узнать больше

Синоптик спрогнозировал ливни в Москве вечером 6 июля

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал ливни в Москве вечером 6 июля.
Синоптик спрогнозировал ливни в Москве вечером 6 июля
  • РИА Новости

«Сегодня столица окажется под влиянием солнечного, сухого и жаркого гребня антициклона, а вечером, начиная с юго-западных районов области, ливнями и грозами отметится приближающийся холодный атмосферный фронт. Территории Подмосковья они достигнут к 18:00—19:00, а в столицу доберутся к 21:00—22:00», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим синоптик отметил, что температура воздуха днём в столице составит +28...+30 °C, по области — +26...+31 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал летнюю погоду в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить