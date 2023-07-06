Синоптик спрогнозировал ливни в Москве вечером 6 июля

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал ливни в Москве вечером 6 июля.

«Сегодня столица окажется под влиянием солнечного, сухого и жаркого гребня антициклона, а вечером, начиная с юго-западных районов области, ливнями и грозами отметится приближающийся холодный атмосферный фронт. Территории Подмосковья они достигнут к 18:00—19:00, а в столицу доберутся к 21:00—22:00», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим синоптик отметил, что температура воздуха днём в столице составит +28...+30 °C, по области — +26...+31 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал летнюю погоду в Москве.