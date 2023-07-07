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Кинолог Голубев: принципы дрессуры одинаковы для всех пород собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о принципах дрессуры собак.
Кинолог Голубев: принципы дрессуры одинаковы для всех пород собак
  • Gettyimages.ru
  • © Ziga Plahutar

«Нет разницы, какую собаку дрессировать: будь то маленький чихуахуа или крупный сенбернар. Методологически животные дрессируются одинаково. Главное, что стоит помнить собаководу, что, какую бы собаку ты ни завёл, её надо воспитывать и выделять время на занятия с ней», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, нужно быть последовательными, ориентироваться на питомца, учитывать его интересы и не забывать о похвале.

Собака должна усвоить правило «нельзя однажды — нельзя всегда». Начинать дрессировку желательно с простых задач. Если питомец устал, следует завершить тренировку.

Кроме того, рекомендуется минимизировать ситуации, в которых собака может ошибаться. Также важно закреплять правильное поведение. Не менее важно учитывать индивидуальные особенности животного.

Ранее заведующая отделением терапии Vetcity Clinic Анна Макарова заявила, что замедленная реакция на команды может быть одним из признаков теплового удара у питомца.

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