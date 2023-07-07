Дмитрий Маликов в преддверии Дня семьи, любви и верности раскрыл секрет крепкого брака

Народный артист России Дмитрий Маликов накануне выступления в Санкт-Петербурге, где он представляет свою сольную программу «Всё будет хорошо», приуроченную ко Дню семьи, любви и верности, раскрыл секрет крепкого брака и дал совет молодым семьям.

С женой Еленой певец состоит в браке 31 год.

«Конечно, мы и ссорились, и мирились множество раз. Но сбежать никогда не хотелось. Возможно, потому, что я так воспитан. Мои родители в крепком браке живут уже больше 55 лет», — поделился артист в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, семейному примирению способствует фраза Шекспира: «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться».

С высоты собственного опыта Маликов дал совет молодожёнам: не спешить с выводами, не злиться и не совершать необдуманных поступков.

«Выдохнуть, переспать с мыслями, а потом спокойно подумать, что можно сделать, как изменить ситуацию, и, может быть, поискать проблемы в себе и своих поступках», — заключил артист.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в 2022 году зарегистрировали 9693 брака, это максимальный показатель за десятилетие и на 24,6% больше, чем в 2021-м.