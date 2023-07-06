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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за лесных пожаров

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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 7 июля из-за лесных пожаров. Ожидается высокая пожароопасность.
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за лесных пожаров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Также в регионе возможны ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 18 м/с.

Тем временем в Крыму с 8 июля введут особый противопожарный режим, передаёт «Крым 24».

«Такая мера принята с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в Республике Крым», — сказал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается жара до +35 °С с 7 по 9 июля.

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