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В Татарстане ожидается жара до +35 °С с 7 по 9 июля

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В Татарстане в ближайшие дни ожидается жаркая погода, рассказали в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Татарстане ожидается жара до +35 °С с 7 по 9 июля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает inkazan.ru.

Ночные температуры 7 и 8 июля составят +14...+20 °С, 9 июля — +17...+22 °С.

Днём температура воздуха в эти дни достигнет +29...+35 °С. Осадки маловероятны.

Также стало известно, что в Крыму в ближайшие выходные ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер, передаёт интернет-издание argumenti.ru. Также возможен град.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.

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