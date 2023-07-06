В Татарстане ожидается жара до +35 °С с 7 по 9 июля
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Об этом сообщает inkazan.ru.
Ночные температуры 7 и 8 июля составят +14...+20 °С, 9 июля — +17...+22 °С.
Днём температура воздуха в эти дни достигнет +29...+35 °С. Осадки маловероятны.
Также стало известно, что в Крыму в ближайшие выходные ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер, передаёт интернет-издание argumenti.ru. Также возможен град.
Ранее в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.