В Роспотребнадзоре напомнили об опасности купания в запрещённых водоёмах

В Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Если недалеко от водоёма есть промышленное предприятие или автомобильная трасса, то в воде могут быть вредные для здоровья тяжёлые металлы.

Потенциально опасным считается купание в прудах и озёрах, где плавают утки или гуси. Расположение водоёма у свалок грозит попаданием в него ливневых стоков с биогенными загрязнителями.

В разрешённых для купания местах регулярно проводится мониторинг качества воды, песка, гравия, проверяется дно. Также имеются спасательные посты, дежурят медики.

Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в беседе с НСН заявил, что самыми опасными для купания являются песчаные карьеры.