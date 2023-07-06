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В Тюменской области 7 июля ожидается град

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В пятницу, 7 июля, на отдельных территориях Тюменской области ожидается град и грозы.
В Тюменской области 7 июля ожидается град
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 8:00 до 20:00 7 июля. Местами град, грозы», — рассказали синоптики.

Также стало известно, что в ближайшие выходные 8—9 июля в Крыму возможен подъём уровня воды в реках, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«На реках Крыма ожидаются кратковременные подъёмы уровней воды на 0,5—1 м без достижения опасных отметок», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни прогнозируется жара до +32 °C.

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