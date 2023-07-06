В Фонде кино презентовали шпионский боевик «Гуантанамера»

Режиссёр Сергей Мокрицкий снимет остросюжетный боевик под названием «Гуантанамера». Постановщик обещает динамичный, яркий и профессиональный проект.

По сюжету популярная девушка-блогер, прилетев на Кубу, против своей воли оказывается замешанной в загадочной истории о пропаже документа, за которым уже давно охотятся спецслужбы, контрабандисты и бывший шпион — по совместительству дед главной героини.

Съёмки будут проходить на Кубе и начнутся в 2024 году. За постпродакшн будет отвечать кубинская компания.

Премьера планируется в 2025 году.

Ранее стало известно, что биографический фильм о группе «Руки Вверх!» могут начать снимать в июле 2023-го.