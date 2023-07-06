Биографический фильм о группе «Руки Вверх!» могут начать снимать в июле 2023-го
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Грядущая картина позиционируется как нестандартная биографическая лента из-за необычного угла подачи.
«Мы его (фильм. — RT) обернули в детективную обёртку. На репетиции концерта в «Лужниках» происходит покушение на Сергея Жукова… За оставшиеся до выступления сутки Сергею вместе со следователем нужно вспомнить своё прошлое, чтобы понять, кто тот человек, что пытался его убить или сорвать концерт», — рассказали авторы.
Таким образом планируется не только рассказать историю группы, но и показать, как формировался современный российский шоу-бизнес и как менялась страна. Вместе с тем отмечается, что «Руки Вверх!» — это «светлое, музыкальное кино, в котором будет много юмора и много лирики».
На роль молодого Сергея Жукова рассматриваются такие актёры, как Михаил Сотников и Владислав Прохоров, а Алексея Потехина могут сыграть Глеб Калюжный или Илья Русь. В качестве следователя авторы видят Юрия Стоянова или Сергея Бурунова.
Ранее стало известно, что художественный фильм «Буратино» выйдет в российский прокат в 2025 году.