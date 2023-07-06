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Биографический фильм о группе «Руки Вверх!» могут начать снимать в июле 2023-го

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Студия Yellow, Black & White совместно с лидером коллектива Сергеем Жуковым работает над полнометражным художественным фильмом о группе «Руки Вверх!», съёмки которого планируют начать на выступлении артистов в «Лужниках» 23 июля. Об этом было заявлено в ходе питчинга в Фонде кино.
Биографический фильм о группе «Руки Вверх!» могут начать снимать в июле 2023-го
  • Gettyimages.ru

Грядущая картина позиционируется как нестандартная биографическая лента из-за необычного угла подачи.

«Мы его (фильм. — RT) обернули в детективную обёртку. На репетиции концерта в «Лужниках» происходит покушение на Сергея Жукова… За оставшиеся до выступления сутки Сергею вместе со следователем нужно вспомнить своё прошлое, чтобы понять, кто тот человек, что пытался его убить или сорвать концерт», — рассказали авторы.

Таким образом планируется не только рассказать историю группы, но и показать, как формировался современный российский шоу-бизнес и как менялась страна. Вместе с тем отмечается, что «Руки Вверх!» — это «светлое, музыкальное кино, в котором будет много юмора и много лирики».

На роль молодого Сергея Жукова рассматриваются такие актёры, как Михаил Сотников и Владислав Прохоров, а Алексея Потехина могут сыграть Глеб Калюжный или Илья Русь. В качестве следователя авторы видят Юрия Стоянова или Сергея Бурунова.

Ранее стало известно, что художественный фильм «Буратино» выйдет в российский прокат в 2025 году.

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