Климатолог Зайцева усомнилась в прогнозах о «смертельном» повышении температуры на Земле
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«В 2003 году в России прошла Всемирная конференция по климату, была острая проблема, был образован совет-семинар по проблемам Киотского протокола», — сказала она в беседе с НСН.
По её словам, были разные мнения по поводу того, какова роль антропогенного воздействия на климат, в отличие от природного.
«У нас нет единых мнений. Но к нам тогда явились со страшилками англичане, кто-то был из Австралии. Уже минуло 20 лет, и никакая из страшилок не сбылась. Природа развивается нормально», — отметила Зайцева.
Ранее климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто заявила, что новый рекорд среднемировой температуры является «смертным приговором» для человечества.
«Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.