В Ростовской области проведут выставки и мастер-классы в честь Дня семьи, любви и верности

В Ростовской области рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В частности, в музее краеведения запланирован мастер-класс «Цветы на День семьи своими руками», а в музее изобразительных искусств — творческое занятие «Андре Дерен, вольная копия» из цикла «Семейный изопрактикум».

Тематические выставки пройдут в библиотеках. В частности, в Донской публичной библиотеке пройдёт занятие для детей в школе рисования «Замалевич».

Ранее «Радио 1» сообщило, что 8 июля в Подмосковье пройдёт гастрономический фестиваль «Вар-Варенье».