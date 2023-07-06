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В России заканчиваются съёмки фильма «Финист. Первый богатырь»

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Съёмки российской картины «Финист. Первый богатырь» завершатся в пятницу, 7 июля. Об этом на питчинге в Фонде кино объявили режиссёр ленты Дмитрий Дьяченко и один из сценаристов Виталий Шляппо.
В России заканчиваются съёмки фильма «Финист. Первый богатырь»
  • Gettyimages.ru

Сюжет фильма сфокусирован на знаменитом богатыре Белогорья Финисте — Ясном Соколе. Он мечтает отправиться на край света, чтобы спасти из заточения красавицу и победить чудовище, которое охраняет башню.

«Количество приключений, аттракционов, трюков, драк и всего, что может привлечь зрителя, в этом фильме больше, чем в предыдущих трёх «Богатырях», — отметил Дмитрий Дьяченко.

Съёмки ленты проходили во многих местах, в частности в Казахстане.

Премьера картины запланирована на 1 января 2025 года.

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