В России заканчиваются съёмки фильма «Финист. Первый богатырь»
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Сюжет фильма сфокусирован на знаменитом богатыре Белогорья Финисте — Ясном Соколе. Он мечтает отправиться на край света, чтобы спасти из заточения красавицу и победить чудовище, которое охраняет башню.
«Количество приключений, аттракционов, трюков, драк и всего, что может привлечь зрителя, в этом фильме больше, чем в предыдущих трёх «Богатырях», — отметил Дмитрий Дьяченко.
Съёмки ленты проходили во многих местах, в частности в Казахстане.
Премьера картины запланирована на 1 января 2025 года.
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