Глава Минкультуры России рассказала о совместных кинопроектах Москвы и Тегерана
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Она отметила, что Москва и Тегеран проведут ряд важнейших мероприятий, среди которых совместный форум «каспийской пятёрки», Дни духовной культуры России в Иране.
«Мы обсудили, конечно, и целый ряд проектов в кинематографе. Начнём с подписания совместного соглашения о кинопроизводстве», — приводит ТАСС слова Любимовой.
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