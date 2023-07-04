Глава Минкультуры России рассказала о совместных кинопроектах Москвы и Тегерана

Министр культуры Ольга Любимова рассказала о том, что Россия и Иран готовят ряд совместных проектов в сфере культуры, а также подпишут соглашение о кинопроизводстве.

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