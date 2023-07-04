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Глава Минкультуры России рассказала о совместных кинопроектах Москвы и Тегерана

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Министр культуры Ольга Любимова рассказала о том, что Россия и Иран готовят ряд совместных проектов в сфере культуры, а также подпишут соглашение о кинопроизводстве.
Глава Минкультуры России рассказала о совместных кинопроектах Москвы и Тегерана
  • Gettyimages.ru
  • © nathaphat

Она отметила, что Москва и Тегеран проведут ряд важнейших мероприятий, среди которых совместный форум «каспийской пятёрки», Дни духовной культуры России в Иране.

«Мы обсудили, конечно, и целый ряд проектов в кинематографе. Начнём с подписания совместного соглашения о кинопроизводстве», — приводит ТАСС слова Любимовой.

Ранее историк Михаил Мягков рассказал о значении русской культуры для всего мира.

 

 

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