Стало известно, кто снимется в российском фильме «Кракен»
- РИА Новости
Об этом сообщили на презентации в Фонде кино Николай Лебедев и генеральный директор «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» Леонид Верещагин.
Постановщик и продюсер отметили, что на данный момент идут пробы на другие роли.
Действие фантастическо-приключенческой ленты развернётся во времена холодной войны. Отечественная подводная лодка бесследно исчезает, и на её поиски отправляется молодой подполковник Александр Воронин, командующий крейсером пятого поколения «Энигма». Подлодка столкнётся с двумя американскими субмаринами, и между ними начнётся противостояние. Однако это не единственная опасность, которую придётся пережить героям, — им также предстоит сразиться с древним морским чудовищем.
Картина находится на начальном этапе производства. Съёмки стартуют примерно через два месяца.
Авторы обещают, что зрители увидят эффектное зрелище с пожарами, потопами и штормами.
Ранее стало известно, что в Подмосковье пройдёт 115 кинопоказов в июле.