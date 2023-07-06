Стало известно, кто снимется в российском фильме «Кракен»

В российском фильме «Кракен» режиссёра Николая Лебедева, помимо Александра Петрова и Виктора Добронравова, роли исполнят Алексей Гуськов и Андрей Смоляков.

Об этом сообщили на презентации в Фонде кино Николай Лебедев и генеральный директор «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» Леонид Верещагин.

Постановщик и продюсер отметили, что на данный момент идут пробы на другие роли.

Действие фантастическо-приключенческой ленты развернётся во времена холодной войны. Отечественная подводная лодка бесследно исчезает, и на её поиски отправляется молодой подполковник Александр Воронин, командующий крейсером пятого поколения «Энигма». Подлодка столкнётся с двумя американскими субмаринами, и между ними начнётся противостояние. Однако это не единственная опасность, которую придётся пережить героям, — им также предстоит сразиться с древним морским чудовищем.

Картина находится на начальном этапе производства. Съёмки стартуют примерно через два месяца.

Авторы обещают, что зрители увидят эффектное зрелище с пожарами, потопами и штормами.

Ранее стало известно, что в Подмосковье пройдёт 115 кинопоказов в июле.