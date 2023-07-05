Узнать больше

В Подмосковье пройдёт 115 кинопоказов в июле

Короткая ссылка
Подмосковный проект «Кинопарк» представил программу бесплатных уличных показов в летних кинотеатрах региона на июль.
В Подмосковье пройдёт 115 кинопоказов в июле
  • Gettyimages.ru
  • © Vera_Petrunina

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В частности, запланированы показы анимационной комедии «Трио в перьях 2», советской военной драмы «Помни имя своё», кинокартины «Непослушник 2», приключенческого боевика «Командир счастливой «Щуки».

В этом сезоне у проекта появилась новая площадка. Зрителей приглашают в Юсуповский сквер Долгопрудного.

Ранее актриса Алёна Созинова, работавшая в «Антрепризе Александра Абдулова», поделилась в беседе с интернет-изданием argumenti.ru воспоминаниями об артисте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить