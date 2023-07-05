В Подмосковье пройдёт 115 кинопоказов в июле

Подмосковный проект «Кинопарк» представил программу бесплатных уличных показов в летних кинотеатрах региона на июль.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В частности, запланированы показы анимационной комедии «Трио в перьях 2», советской военной драмы «Помни имя своё», кинокартины «Непослушник 2», приключенческого боевика «Командир счастливой «Щуки».

В этом сезоне у проекта появилась новая площадка. Зрителей приглашают в Юсуповский сквер Долгопрудного.

Ранее актриса Алёна Созинова, работавшая в «Антрепризе Александра Абдулова», поделилась в беседе с интернет-изданием argumenti.ru воспоминаниями об артисте.