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В Волгограде в День семьи, любви и верности пройдут праздничные мероприятия

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В каждом районе Волгограда 7—8 июля состоятся концерты, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности.
В Волгограде в День семьи, любви и верности пройдут праздничные мероприятия
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Так, в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) 7 июля пройдёт «Семейный фестиваль на Волге», где жители города смогут принять участие в мастер-классах, посетить летний кинотеатр под открытым небом и выставку.

8 июля в ЦПКиО состоится концерт. Также мероприятия запланированы в парке «Семейный», парке имени Гагарина и во многих других. 

Ранее, по сообщению «Радио 1», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать линейку детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность.

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