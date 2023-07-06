В Волгограде в День семьи, любви и верности пройдут праздничные мероприятия
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Так, в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) 7 июля пройдёт «Семейный фестиваль на Волге», где жители города смогут принять участие в мастер-классах, посетить летний кинотеатр под открытым небом и выставку.
8 июля в ЦПКиО состоится концерт. Также мероприятия запланированы в парке «Семейный», парке имени Гагарина и во многих других.
Ранее, по сообщению «Радио 1», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать линейку детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность.