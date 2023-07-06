Метеоролог Вильфанд высказался о темпах глобального потепления в мире

Научный руководитель «Гидрометцентра России» доктор наук Роман Вильфанд прокомментировал известие о том, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило минувший понедельник, 3 июля, самым жарким днём в истории планеты за период спутниковых наблюдений с 1979 года.

По данным организации, средняя температура на Земле в этот день впервые превысила +17 °С и составила +17,01 °С. Таким образом, был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха на поверхности планеты (+16,92 °C), установленный 24 июля 2022 года.

Глобальная температура на Земле повышается, в этом нет никаких сомнений, заявил Вильфанд в беседе с сайтом kp.ru.

Причиной этого специалист назвал скопление парниковых газов, которые действуют как плёнка в парнике: пропускают коротковолновую солнечную радиацию, а вот отражённая от поверхности Земли солнечная энергия уже не проходит обратно и скапливается в приземном слое воздуха.

«Скорость изменения климата такова, что средняя глобальная температура по Земному шару повышается со скоростью 0,17 °С за десять лет», — сказал эксперт.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии к концу этой недели температура воздуха может подняться до +31 °С.