Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter
- AP
Как пишет ТАСС, в своём сообщении он разместил интернет-мем, на котором изображены два Человека-паука, которые показывают пальцами друг на друга.
Данный пост был опубликован спустя несколько часов после запуска приложения Цукерберга, которое позиционируется как конкурент сервиса микроблогов Twitter.
Данный пост стал первым в аккаунте предпринимателя спустя 11 лет.
Ранее сообщалось, что американские бизнесмены Марк Цукерберг и Илон Макс проведут поединок.