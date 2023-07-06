Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter

Американский предприниматель Марк Цукерберг опубликовал в Twitter первое за 11 лет сообщение.

Как пишет ТАСС, в своём сообщении он разместил интернет-мем, на котором изображены два Человека-паука, которые показывают пальцами друг на друга.

Данный пост был опубликован спустя несколько часов после запуска приложения Цукерберга, которое позиционируется как конкурент сервиса микроблогов Twitter.

Данный пост стал первым в аккаунте предпринимателя спустя 11 лет.

Ранее сообщалось, что американские бизнесмены Марк Цукерберг и Илон Макс проведут поединок.