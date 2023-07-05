Глава Калужской области предложил «Нашествию» создать постоянную площадку

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил организаторам фестиваля «Нашествие», который пройдёт в регионе в 2024 году, создать площадку с постоянной инфраструктурой для круглогодичного функционирования.

«Мы, когда с «Нашествием» разговаривали, в пример приводили, как в Тульской области проходит фестиваль «Дикая мята» на постоянной основе, и там площадка есть, инфраструктура, которая была построена за это время. Мы приглашали (организаторов мероприятия. — RT) как раз с этой целью, чтобы они обосновались здесь и создали полную инфраструктуру, так, чтобы это работало круглогодично, а не от фестиваля к фестивалю», — цитирует ТАСС губернатора.

Ранее стало известно, что на фестивале «Лето.Музыка.Музей» в Истре выступят артисты Большого театра.