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На фестивале «Лето.Музыка.Музей» в Истре выступят артисты Большого театра

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Дирижёр и худрук Дмитрий Юровский рассказал о программе фестиваля классической музыки «Лето.Музыка.Музей», который стартует 5 июля в Истре. Концерт посвящён произведениям композитора Сергея Рахманинова.
На фестивале «Лето.Музыка.Музей» в Истре выступят артисты Большого театра
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Об этом сообщает «Российская газета». Отмечается, что мероприятие пройдёт с 5 по 9 июля.

5 июля Вадим Руденко откроет фестиваль Концертом для фортепиано с оркестром №2 С. Рахманинова в сопровождении Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Юровского.

На фестивале также исполнят музыкальные произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева и Аренского.

8 и 9 июля артисты Большого театра России исполнят оперу «Алеко» и вокально-симфоническую поэму «Колокола».

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что военный оркестр порадовал москвичей маршами и вальсами в преддверии фестиваля «Спасская башня».

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