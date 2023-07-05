На фестивале «Лето.Музыка.Музей» в Истре выступят артисты Большого театра

Дирижёр и худрук Дмитрий Юровский рассказал о программе фестиваля классической музыки «Лето.Музыка.Музей», который стартует 5 июля в Истре. Концерт посвящён произведениям композитора Сергея Рахманинова.

Об этом сообщает «Российская газета». Отмечается, что мероприятие пройдёт с 5 по 9 июля.

5 июля Вадим Руденко откроет фестиваль Концертом для фортепиано с оркестром №2 С. Рахманинова в сопровождении Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Юровского.

На фестивале также исполнят музыкальные произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева и Аренского.

8 и 9 июля артисты Большого театра России исполнят оперу «Алеко» и вокально-симфоническую поэму «Колокола».

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что военный оркестр порадовал москвичей маршами и вальсами в преддверии фестиваля «Спасская башня».