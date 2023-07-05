На фестивале «Лето.Музыка.Музей» в Истре выступят артисты Большого театра
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Российская газета». Отмечается, что мероприятие пройдёт с 5 по 9 июля.
5 июля Вадим Руденко откроет фестиваль Концертом для фортепиано с оркестром №2 С. Рахманинова в сопровождении Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Юровского.
На фестивале также исполнят музыкальные произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева и Аренского.
8 и 9 июля артисты Большого театра России исполнят оперу «Алеко» и вокально-симфоническую поэму «Колокола».
Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что военный оркестр порадовал москвичей маршами и вальсами в преддверии фестиваля «Спасская башня».