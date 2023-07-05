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В Ставропольском крае прогнозируют жару до +39 °C в ближайшие дни

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Гидрометцентр Ставропольского края спрогнозировал жару до +39 °C 5—7 июля.
В Ставропольском крае прогнозируют жару до +39 °C в ближайшие дни
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  • © Sergeybor

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

«Температура воздуха от +34 до +39 днём, преимущественно без осадков, ветер восточный, 5—10 м/с, порывы 15—18 м/с», — уточняет ведомство.

Также, по сообщению URA.RU, в Челябинской области 6—7 июля ожидаются град, гроза и сильный ветер. С 8 июля синоптики прогнозируют жару до +32 °C.

Ранее со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщалось, что аномальная жара на текущей неделе может стать причиной природных пожаров в пяти регионах Дальневосточного федерального округа.

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