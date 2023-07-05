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Аномальная жара грозит пожарами в пяти регионах Дальнего Востока

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Аномальная жара на текущей неделе может стать причиной природных пожаров в пяти регионах Дальневосточного федерального округа, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«На текущей неделе в Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Камчатском и Хабаровском краях стоит аномально жаркая погода с температурами воздуха выше нормы на 6-11 градусов», — говорится в сообщении института.

Отмечается, что данная ситуация повышает вероятность возникновения очагов возгораний на больших площадях в данных регионах.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.

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