Аномальная жара грозит пожарами в пяти регионах Дальнего Востока

Аномальная жара на текущей неделе может стать причиной природных пожаров в пяти регионах Дальневосточного федерального округа, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«На текущей неделе в Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Камчатском и Хабаровском краях стоит аномально жаркая погода с температурами воздуха выше нормы на 6-11 градусов», — говорится в сообщении института.

Отмечается, что данная ситуация повышает вероятность возникновения очагов возгораний на больших площадях в данных регионах.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.