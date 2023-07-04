Климатолог Семёнов объяснил рост числа природных пожаров в России засушливой погодой
- РИА Новости
Увеличение числа природных пожаров связано с естественными (климатическими) и антропогенными (человеческими) факторами, сообщил специалист в беседе с URA.RU.
Предпосылки для природных пожаров возникают на фоне роста глобальной температуры в летний период и отсутствия влаги, отметил Семёнов.
«Длительность пожароопасного периода зависит от конкретной погоды данного года, засушливая она или дождливая», — уточнил климатолог.
Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.