Климатолог Семёнов объяснил рост числа природных пожаров в России засушливой погодой

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Научный руководитель Института глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов спрогнозировал рост числа лесных пожаров в России из-за засушливой погоды.
Климатолог Семёнов объяснил рост числа природных пожаров в России засушливой погодой
  • РИА Новости

Увеличение числа природных пожаров связано с естественными (климатическими) и антропогенными (человеческими) факторами, сообщил специалист в беседе с URA.RU.

Предпосылки для природных пожаров возникают на фоне роста глобальной температуры в летний период и отсутствия влаги, отметил Семёнов.

«Длительность пожароопасного периода зависит от конкретной погоды данного года, засушливая она или дождливая», — уточнил климатолог.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.

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