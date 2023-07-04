Климатолог Семёнов объяснил рост числа природных пожаров в России засушливой погодой

Научный руководитель Института глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов спрогнозировал рост числа лесных пожаров в России из-за засушливой погоды.

Увеличение числа природных пожаров связано с естественными (климатическими) и антропогенными (человеческими) факторами, сообщил специалист в беседе с URA.RU.

Предпосылки для природных пожаров возникают на фоне роста глобальной температуры в летний период и отсутствия влаги, отметил Семёнов.

«Длительность пожароопасного периода зависит от конкретной погоды данного года, засушливая она или дождливая», — уточнил климатолог.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.