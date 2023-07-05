Режим ЧС ввели на территории Татарстана из-за засухи

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт главы Республики.

Уточняется, что режим ЧС введён на территории всех 43 муниципальных районов региона.

Также, по сообщению сайта «Реальное время», министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров заявил, что при норме осадков в 60 мм в регионе за июнь выпало в среднем 15 мм.

«Текущий год у нас очень засушливый. В этом году погода вообще каждый день нам сюрпризы устраивает. В этом году и весна ранняя пришла, отсеялись на 2—2,5 недели пораньше», — добавил Зяббаров.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал введение режима ЧС на территории Якутии из-за лесных пожаров.