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Режим ЧС ввели на территории Татарстана из-за засухи

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за засухи.
Режим ЧС ввели на территории Татарстана из-за засухи
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт главы Республики.

Уточняется, что режим ЧС введён на территории всех 43 муниципальных районов региона.

Также, по сообщению сайта «Реальное время», министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров заявил, что при норме осадков в 60 мм в регионе за июнь выпало в среднем 15 мм.

«Текущий год у нас очень засушливый. В этом году погода вообще каждый день нам сюрпризы устраивает. В этом году и весна ранняя пришла, отсеялись на 2—2,5 недели пораньше», — добавил Зяббаров.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал введение режима ЧС на территории Якутии из-за лесных пожаров.

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