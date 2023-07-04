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Международный фестиваль искусств в Клину посетили более восьми тысяч человек

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Международный фестиваль искусств, проходивший в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского в Клину, посетили более восьми тысяч человек, заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Международный фестиваль искусств в Клину посетили более восьми тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Andersen

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы очень рады, что проект пользуется такой популярностью у жителей и гостей Подмосковья — его посетили более восьми тысяч человек. Впервые в этом году участие в фестивале принимал Большой театр России, который одноактным балетом «Кармен-сюита» завершил фестиваль», — сказала Каклюгина.

Программа также включала мастер-классы для учащихся подмосковных школ искусств.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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