Международный фестиваль искусств в Клину посетили более восьми тысяч человек
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы очень рады, что проект пользуется такой популярностью у жителей и гостей Подмосковья — его посетили более восьми тысяч человек. Впервые в этом году участие в фестивале принимал Большой театр России, который одноактным балетом «Кармен-сюита» завершил фестиваль», — сказала Каклюгина.
Программа также включала мастер-классы для учащихся подмосковных школ искусств.
Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.