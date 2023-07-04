Диетолог Разарёнова напомнила о вреде ранних арбузов

Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разарёнова заявила, что ранние арбузы могут быть вредны для здоровья.

«Наши сезонные арбузы начинаются позже, а те, которые сейчас, они имеют высокий риск быть отягощёнными нитратами. Для того чтобы обезопасить себя и приобрести более-менее полезный арбуз, необходимо соотносить размер арбуза с его тяжестью», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

По её словам, если арбуз большой, но лёгкий, то он не успел набрать достаточного количества воды и созрел при помощи дополнительной химии.

«При покупке некачественного арбуза человек может столкнуться с отравлением, поскольку использование химических удобрений и ускорителей роста может так или иначе отразиться на состоянии здоровья человека», — отметила Разарёнова.

Она рекомендовала дождаться сезонных арбузов.

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